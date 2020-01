Miccoli, confermata la condanna a 3 anni e 6 mesi per estorsione (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’ex bomber del Palermo Fabrizio Miccoli è stato condannato in appello a 3 anni e 6 mesi per estorsione aggravata dal metodo mafioso. La sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Palermo, conferma quella di primo grado. L’ex calciatore è accusato di aver chiesto a Mauro Lauricella, figlio di Nino, un mafioso del quartiere Kalsa, … L'articolo Miccoli, confermata la condanna a 3 anni e 6 mesi per estorsione Leggi la notizia su calcioefinanza

Gazzetta_it : #Miccoli, confermata la condanna a 3 anni e 6 mesi: 'Estorsione aggravata dal metodo mafioso' - fattoquotidiano : Palermo, confermata in appello la condanna a 3 anni e 6 mesi per l’ex bomber Fabrizio Miccoli per estorsione aggrav… - guido110170 : RT @TorresiGiacomo: Confermata condanna a 3 anni e mezzo a #Miccoli per estorsione. Miccoli ha giocato con: - Casarano - Ternana - Perugia… -