Libia, Sarraj accetta il cessate il fuoco di Ankara e Mosca (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale libico (Gna) guidato da Fayez al-Sarraj ha annunciato di aver «accolto con favore qualsiasi appello serio» a riprendere il processo politico e ad allontanare la guerra, come previsto dall’accordo politico libico e dal sostegno alla conferenza di Berlino sotto l’egida delle Nazioni Unite, in riferimento alle discussioni tra il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e il suo omologo russo Vladimir Putin sulla crisi libica. #Libya’s House of Representatives welcomes the call of Turkish President Recep Tayyip Erdoğan and his Russian counterpart Vladimir Putin for a ceasefire in #Tripoli and confirms that the Libyan Army has the right to protect the capital and the Libyan people. pic.twitter.com/thNYXVgetl— The Libya Observer (@Lyobserver) January 9, 2020 Lo riferiscono i media libici dopo la richiesta di ... Leggi la notizia su open.online

