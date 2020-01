La passeggiata della libertà della piccola Sandi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sandi è una dolce pit bull di dodici anni, che ha vissuto per sei lunghi anni nel rifugio di Humane Society. Non aveva mai avuto nessuna richiesta ed i volontari, nonostante i numerosi post che avevano fatto per lei, stavano per perdere le speranze. Per loro era impossibile da pensare, vista la sua dolcezza e la sua personalità. Nessuno conosceva il suo passato, tutti hanno sempre pensato che abbia vissuto da randagia, per tutto il tempo e che non ha mai trovato una casa calda in cui poter vivere. Per sei lunghi anni nel rifugio, Sandi ha salutato molti dei suoi amici a quattro zampe. Però, per lei non è mai arrivato nessuno a portarla via. Un giorno, una giovane coppia, Erin e Cary Rhodes, sono stati costretti a dire addio al loro amato cagnolino e per questo, hanno deciso subito dopo di adottarne un altro. Volevano donare una nuova possibilità ad un cucciolo meno fortunato. Infatti ... Leggi la notizia su bigodino

