Justin Bieber: “Ho la malattia di Lyme” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Justin Bieber ha rivelato via Instagram di soffrire della malattia di Lyme, patologia infettiva trasmessa dalle zecche, e ha attaccato chi lo aveva accusato di essere sotto l'effetto delle droghe. Justin Bieber soffre della malattia di Lyme: la popstar canadese lo ha rilevato in un post su Instagram, rassicurando i suoi follower: "con il giusto trattamento tornerò e meglio di prima". La malattia di Lyme è un'infezione trasmessa dalle zecche ed è stata definita dal New York Times: "la malattia infettiva che si diffonde più rapidamente nel mondo dopo l'AIDS".Justin Bieber nel suo post non ha precisato quando ha scoperto di esserne affetto, ne ha approfittato, però, per togliersi qualche sassolino contro coloro che lo avevano criticato negli ultimi tempi. "Molte persone continuavano a dire che Justin Bieber sembrava una ... Leggi la notizia su movieplayer

Agenzia_Ansa : Justin Bieber rivela: 'Ho la malattia di Lyme. E mi davano del drogato' #ANSA - Agenzia_Italia : Justin Bieber ha detto di avere la malattia di Lyme. Di cosa si tratta - SkyTG24 : Justin Bieber rivela: 'Ho la malattia di Lyme' -