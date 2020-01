Juan Darthés, accusato per violenza sessuale nei confronti di Thelma Fardin (Di giovedì 9 gennaio 2020) Juan Darthés è destinatario di un ordine di arresto internazionale per la violenza sessuale su Thelma Fardin e la denuncia di altre ragazze. L’attore del Mondo di Patty è finito sotto inchiesta per la violenza sessuale ai danni di Thelma Fardin. Nei giorni scorsi, è stato emesso un ordine di arresto internazionale per l’attore Juan Darthés che attualmente si trova in Brasile. Stando alle accuse, nel 2018 avrebbe violentato Thelma Fardin, anche lei attrice nota soprattutto per il suo ruolo nel Mondo di Patty. La giovane attrice all’epoca dei fatti, aveva solo 16 anni ed ha accusato l’uomo spiegando in un video tutti i dettagli di quanto era avvenuto. In lacrime, ha svuotato il sacco sui momenti di violenza continua che avrebbe subito. L’attore intanto, ha avuto una serie di denunce sullo stesso tema tant’è che è finito nel mirino anche della Giustizia ... Leggi la notizia su kontrokultura

