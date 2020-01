Joker, i truccatori svelano le difficoltà nel lavorare con Joaquin Phoenix (Di giovedì 9 gennaio 2020) Joaquin Phoenix ha creato qualche difficoltà ai truccatori e acconciatori sul set di Joker, come rivelato dal team del film. Joker ha permesso a Joaquin Phoenix di conquistare un Golden Globe come Miglior Attore Protagonista in un film drammatico ed essere in corsa per una nomination agli Oscar, e i truccatori del film hanno ora rivelato alcuni retroscena riguardante l'esperienza sul set. Per sostenere la candidatura del film nella categoria dedicata al miglior lavoro compiuto dai responsabili del trucco e delle acconciature, si è svolto un breve evento di presentazione che prevedeva degli interventi in cui si raccontavano i dettagli di come si era lavorato ai lungometraggi presenti nella shortlist. Il sito Next Best Picture rivela che durante la presentazione ... Leggi la notizia su movieplayer

