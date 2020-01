Iran, ecco il video in cui il missile colpisce l’aereo ucraino (Di venerdì 10 gennaio 2020) C’è un video che mostrerebbe esattamente il momento in cui l’aereo della Ukraine Airlines è stato colpito da una missile nei cieli sopra Teheran prima di cadere al suolo. Il filmato è stato diffuso dal New York Times. #video ALLA FINE DELL’ARTICOLO La breve ripresa fatta con un cellulare da terra e che dura poco meno di venti secondi mostra un velivolo nei cieli ancora bui del mattino colpito da un lampo improvviso. Per il giornale statunitense di tratterebbe del momento in cui il Boeing 737 ucraino è stato colpito dal missile che lo ha distrutto alcuni minuti dopo essere decollato dall’aeroporto di Teheran in direzione dell’Ucraina. Come spiega lo stesso New York Times, nel filmato l’aereo non esplode né cade immediatamente verso il suolo. Anzi l’aereo ha continuato a volare per diversi minuti facendo però ... Leggi la notizia su howtodofor

NicolaPorro : I motivi della crescente tensione, ormai in bilico sulla #Guerra vera e propria, tra #USA e #Iran? Per comprenderli… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. #Iran-#Usa e #Libia, analisi e comme… - PiazzapulitaLA7 : Soleimani. Lo stratega ombra dell'Iran è stato ucciso dagli USA. Ecco chi era: -