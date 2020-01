Inter, c’è l’accordo con Giroud: manca l’intesa col Chelsea (Di venerdì 10 gennaio 2020) L’Inter ha raggiunto un accordo con Giroud sui dettagli contrattuali: manca l’intesa con il Chelsea. I dettagli L’Inter ha raggiunto un accordo con Olivier Giroud sulla base di due anni e mezzo di contratto. È stato positivo, come riportato da Sky Sport, l’incontro avvenuto oggi a Milano tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage dell’attaccante. Per concludere il trasferimento durante il mercato di gennaio, manca solamente l’intesa con il Chelsea. L’Inter non è disposta a offrire più di cinque milioni di euro per Giroud, che andrà in scadenza di contratto al termine della stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : Il @acmilan su #Politano: ha incontrato gli agenti, c’è il sì dell’attaccante @Inter #calciomercato @SkySport - FabrizioRomano : #Inter incontro in sede con gli agenti di Olivier Giroud: accordo totale con il giocatore sul contratto per 2 anni… - DiMarzio : Per l’esterno @Inter c’è Ashley #Young del @ManUtd #calciomercato @SkySport -