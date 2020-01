“I – FACTOR – Fattore Impresa”, parte la competizione delle migliori idee innovative (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Prende il via la prima edizione del progetto “I – FACTOR – Fattore Impresa” ideato ed organizzato dal Gruppo Giovani di Confindustria Benevento e dall’Università Giustino Fortunato. Il progetto coinvolge le scuole superiori di secondo grado ed è strutturato sotto forma di un concorso per le migliori idee imprenditoriali degli studenti che favorisca un percorso operativo di acquisizione di competenze trasversali. “Favorire la nascita di nuove imprese, aiutare le idee a trasformarsi in attività imprenditoriale ma soprattutto spingere i giovani ad orientarsi a pensare in proprio e a creare attività autonome, rappresenta sicuramente una delle mission del Gruppo Giovani imprenditori – spiega Andrea Porcaro Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento. Da anni portiamo avanti questa idea nella convinzione che ... Leggi la notizia su anteprima24

Advisorai1 : Si parla tanto di #Value e #momentum ma poco del fattore #quality nella costruzione di un portafoglio #smartbeta. I… -