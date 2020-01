Hammamet, la recensione: il Craxi crepuscolare e decadente di Amelio (Di giovedì 9 gennaio 2020) La recensione di Hammamet, il film di Gianni Amelio con Pierfrancesco Favino nei panni di Bettino Craxi, interpretazione da Oscar, e con Claudia Gerini e Renato Carpentieri. Ci sono figure che solo il cinema, in quanto arte, ha il potere di consegnare alla memoria collettiva in maniera diversa da come la storia e le cronache lo hanno fatto. La priorità dell'espressione artistica è scovare l'umano anche laddove sembrerebbe impossibile, distillando le ombre e filtrando i chiaroscuri. Sospendere quindi qualsiasi giudizio storico e politico è stato necessario se non urgente per scrivere la recensione di Hammamet, il film (in sala dal 9 gennaio) con cui Gianni Amelio si avventura nel ritratto di Bettino Craxi che, al netto delle polemiche già ampiamente suscitate e che probabilmente continuerà a sollevare, ... Leggi la notizia su movieplayer

