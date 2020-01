Ha attaccato Gratteri in tv, il pg Lupacchini rischia il trasferimento. Il Csm apre una pratica (Di giovedì 9 gennaio 2020) rischia di dover lasciare il suo posto il procuratore generale di Catanzaro, Otello Lupacchini, dopo le dichiarazioni fatte su Nicola Gratteri. La prima commissione del Csm ha deciso all’unanimità di aprire una pratica di incompatibilità ambientale nei suoi confronti. Tra i provvedimenti che potrebbe adottare, anche il trasferimento in un’altra sede.Alla base della vicenda l’intervento del pg del capoluogo calabrese a TgCom24. Una settimana dopo l’operazione anti-’ndrangheta “Rinascita-Scott” - che aveva portato all’arresto di 330 persone - Lupacchini aveva definito le inchieste di Gratteri “evanescenti”. Non solo. Aveva poi fatto allusione a un presunto mancato coordinamento tra le procure. “I nomi degli arrestati e le ragioni degli arresti li abbiamo conosciuti soltanto a seguito della pubblicazione sulla ... Leggi la notizia su huffingtonpost

