Grande Fratello Vip | perché i Big si svendono così?

Grande Fratello Vip, perché i Big si (s)vendono così? (Di giovedì 9 gennaio 2020) La quarta edizione del Grande Fratello VIP ha aperto i battenti mercoledì 8 gennaio. Venerdì 10 andrà in onda la seconda puntata, ma già adesso è possibile prevedere che sarà un’edizione diversa e forse più interessante della scorsa. La conduzione è stata affidata ad Alfonso Signorini e, in termini di ascolti, il cambio di testimone ha premiato le scelte di Mediaset: 3.405.000 spettatori, pari al 20.15% di share, in rialzo rispetto alla prima puntata del GF Vip 3 (3.341.000, share 20.95%). Grande Fratello Vip: un cast eterogeneo Gli autori hanno puntato sul cast, si è detto in conferenza stampa, e sembrerebbe una considerazione oggettiva. Un cast eterogeneo, sia in termini anagrafici sia in termini di caratura artistica, che di sicuro alimenterà il gossip dentro e fuori la Casa. Quasi tutti, infatti, sono al centro delle scena mediatica per ragioni sentimentali, argomento sempreverde ... Leggi la notizia su notizie

GrandeFratello : ... facciamo un brindisi alla loro libertà emotiva e ad una vita magnifica! ?????? (CIT) Un ventennale di Grande Frat… - QuiMediaset_it : Ottimo debutto per la quarta edizione di #GFVIP condotto da @alfosignorini: supera 3.600.000 spettatori e si aggiud… - matteorenzi : La password di Stato anche per i servizi privati è inquietante. Il Ministro Pisano attui il piano già pronto lancia… -