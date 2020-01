Gaffe su La7, Atlantide mostra il video fake dell’uccisione di Soleimani: in realtà è un videogioco (Di giovedì 9 gennaio 2020) Clamoroso errore nel programma di Andrea Purgatori, che in una puntata dedicata alla crisi Usa/Iran ha mostrato un video presentandolo come "le immagini dell'uccisione del generale Soleimani". Il filmato in questione, però, è tratto da un videogioco di qualche anno fa, AC-130 Gunship Simulator. Purgatori ha parlato di semplice fraintendimento. Leggi la notizia su tv.fanpage

