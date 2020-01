Francesco Scali: chi è in Don Matteo 12, carriera e biografia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Francesco Scali: chi è in Don Matteo 12, carriera e biografia L’attore e comico romano Francesco Scali è nuovamente presente nel cast della dodicesima stagione di Don Matteo, ancora nel ruolo del sacrestano Pippo Gimignani-Zarfati, personaggio presente sin dalla prima stagione della serie. In questa nuova avventura Pippo – insieme alla perpetua Natalina e di Don Matteo – aiuterà Ines, una bambina di sei anni con un passato doloroso e che sconosce l’identità del padre, a vivere in allegria e serenità la sua infanzia. Francesco Scali: biografia e carriera, nel segno di Fellini e Don Matteo L’attore e comico Francesco Scali di origini pugliesi e calabresi, ma nato a Roma il 9 gennaio 1958, deve il suo esordio all’attività di attore comico in diversi piccoli teatri della capitale, nei quali viene notato dal noto regista sceneggiatore e ... Leggi la notizia su termometropolitico

