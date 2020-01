È morto Francesco Claudio Averna, l’uomo dell’amaro (Di venerdì 10 gennaio 2020) Si è spento dopo una lunga malattia, all'età di 66 anni, l'ultimo rappresentante della storica famiglia di Caltanissetta che aveva reso celebre l'amaro che portava il suo cognome in tutto il mondo. Nel 2014, l'Averna era stata acquisita al 100% dal Gruppo Campari. Francesco Claudio Averna era Cavaliere del Lavoro dal 2012. Leggi la notizia su fanpage

Corriere : Morto Francesco Claudio Averna: il suo amaro è famoso in tutto il mondo - fantasyeydor01 : Morto Francesco Claudio Averna: il suo amaro è famoso in tutto il mondo - enricodigiacomo : Morto Francesco Claudio Averna, ‘padre’ dell’amaro famoso in tutto il mondo -