Donna incinta con un forte mal di testa viene dimessa ma poco dopo perde il suo bambino (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un vero e proprio dramma, è avvenuto lo scorso tre gennaio all’ospedale Maggiore di Bologna, dove una Donna incinta ha perso il suo bambino per sempre. Inizialmente si era presentata con un forte mal di testa, ma poco dopo le dimissioni, è stata riportata con un’emorragia in corso e per il piccolo non c’è stato più nulla da fare. Una vicenda terribile, che ha sconvolto l’intera comunità, ma soprattutto i familiari del bambino, che non vedevano l’ora di conoscerlo e tenerlo tra le braccia. Secondo le informazioni che sono state rese note nelle scorse ore, nella giornata di venerdì tre gennaio, la Donna di origini africane, ha iniziato ad accusare un forte mal di testa, era alla trentaduesima settimana di gravidanza. Visto che non riusciva a passare, ha deciso di andare in pronto soccorso per un controllo. Una volta lì, il medico le ha prescritto una cura ... Leggi la notizia su bigodino

