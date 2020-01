Cna: deve essere recepita in Regolamento la sentenza Cds su tavolini (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma – “La decisione assunta ieri dal Consiglio di Stato di liberalizzare l’utilizzo dei tavolini e degli arredi nei laboratori artigianali che praticano consumo alimentare sul posto segna un risultato importante, ma non ancora decisivo per la risoluzione di alcuni annosi problemi posti dal Nuovo Regolamento del Commercio del Comune di Roma, che la Cna ha piu’ volte sollevato all’attenzione dell’Amministrazione capitolina”. È quanto si legge in una nota della Cna, che prosegue: “Infatti, il Regolamento e’ stato oggetto di un ricorso portato avanti dalla nostra associazione prima al Tar e successivamente allo stesso Consiglio di Stato perche’ sono presenti al suo interno alcuni elementi a nostro giudizio lesivi del libero svolgimento delle attivita’ economiche”. Secondo Cna “la presunta pressione antropica ... Leggi la notizia su romadailynews

Cna deve Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cna deve