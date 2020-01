Calciomercato Spal, Dabo vicino: non si è allenato con la Fiorentina (Di giovedì 9 gennaio 2020) Indizi di Calciomercato per la Spal dal centro sportivo della Fiorentina: si avvicina il centrocampista Dabo Bryan Dabo pare ormai ai margini del progetto della Fiorentina. La sua assenza alla seduta di allenamento con i viola al Centro Sportivo “Davide Astori” non fa altro che alimentare le voci di un suo addio. Nel suo futuro, assicura FirenzeViola.it, c’è la Spal di mister Semplici. Le due società starebbero trattando per formalizzare un trasferimento in prestito a Ferrara. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

BotSerieA : RT @26_maggio13: #Berisha piace a #Sampdoria e #Verona...si escludono dalla corsa #Genoa e #Spal...possibile ritorno al #Salisburgo..a #Tar… - Giacomobacci2 : RT @PBPcalcio: Intanto trattativa avviata tra #Torino e #Spal per #Bonifazi: prestito con obbligo a 12 Milioni. #Calciomercato - PBPcalcio : Intanto trattativa avviata tra #Torino e #Spal per #Bonifazi: prestito con obbligo a 12 Milioni. #Calciomercato -