Banca Popolare di Bari e la trasformazione in SPA entro giugno (Di giovedì 9 gennaio 2020) Per la Banca Popolare di Bari la trasformazione in società per azioni deve arrivare entro giugno 2020. Lo hanno chiarito sia l’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, sia l’ad del Mediocredito centrale (Mcc), Bernardo Mattarella ieri durante l’audizione parlamentare in Commissione Finanze alla Camera sul disegno di legge di conversione del decreto di metà dicembre (oggi è il turno di Bankitalia e Consob). Questo significa che i soci debbono votarla altrimenti il piano di salvataggio salta. Spiega oggi Il Sole 24 Ore: Nell’eventualità di un insuccesso in questo passaggio assembleare la BpB andrebbe in liquidazione – ha aggiunto Maccarone e a quel punto «dovremmo pagare i depositanti (oltre 4 miliardi è la massa protetta, ndr) e quei 310 milioni sarebbero solo una parte dell’attivo della Banca in liquidazione da dividere tra i creditori». Maccarone al termine ... Leggi la notizia su nextquotidiano

