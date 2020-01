Alex Belli e Delia Duran presto genitori:”E’ il momento giusto. Ora siamo pronti” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Alex Belli e Delia Duran sono una delle coppie più conosciute e chiacchierate dello spettacolo italiano. Spesso sono stati ospiti in televisione per parlare della loro relazione. Qualche mese fa hanno messo a nudo le loro problematiche a Temptation Island ma alla fine del viaggio nei sentimenti sono usciti più forti che mai. Oggi sembra che la loro storia sia giunta ad uno snodo fondamentale, si dichiarano pronti a diventare genitori. Sono stati i diretti interessati a fare la rivelazione in un’intervista rilasciata al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Una notizia che ha fatto la gioia dei fan della coppia che hanno sostenuto in ogni momento del complicato percorso intrapreso Durante la partecipazione al programma condotto da Alessia Marcuzzi. Alex Belli e Delia Duran a Temptation Island Alex Belli e Delia Duran sono entrati quando le altre coppie erano praticamente ... Leggi la notizia su kontrokultura

