TUTTOSPORT – “Ronaldo Real”: CR7 deve battere la Roma per fare un favore al Napoli (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “Ronaldo Real”, “De Ligt, la verità” e “Effetto Ibra sul Milan: ciao Suso” sono alcuni dei titoli presenti oggi in prima pagina sul quotidiano TUTTOSPORT. Il giornale piemontese, vicino soprattutto alle vicende del Torino, sa che i granata stanno provando ad inserirsi nella trattativa che sembrava quasi chiusa tra Bologna e Atalanta per Musa Barrow. Inoltre oggi è previsto un incontro con la SPAL per Meitè, Kurtic e Bonifazi. Non ci si concentra troppo sul mercato del Napoli. A interessare in particolar modo è lo spazio dedicato a CR7. Si parla del suo attuale rendimento alla Juventus, paragonato a quello dei tempi del Real Madrid. Il portoghese non aveva cominciato nel migliore dei modi questa stagione, ma si è risollevato e due giorni fa ha realizzato la prima tripletta in Serie A. Nel fine settimana la Juventus giocherà in casa della Roma, diretta ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

