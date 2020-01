Tratto A14 interdetto a mezzi pesanti, paralizzato traffico area pescarese (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Pescara - La viabilità dell'area metropolitana di Pescara è stata paralizzata in direzione nord, a causa delle code chilometriche sull'autostrada A14, conseguenti all'interdizione ai mezzi pesanti del Tratto compreso tra Pescara Nord e Atri Pineto, su disposizione del gip del Tribunale di Avellino. In tilt, tra l'altro, il raccordo autostradale Chieti-Pescara e la variante alla Ss 16. Caos a Montesilvano (Pescara), dove sono stati disattivati tutti i semafori. Intanto sulla A14 sono saliti a 16 i chilometri di coda in uscita al casello di Città Sant'Angelo-Pescara Nord. Centinaia i Tir in fila. L'incolonnamento in autostrada, dovuto alle operazioni in uscita e alla viabilità ordinaria in tilt all'esterno del casello, ha comportato code e rallentamenti anche in carreggiata, in tutto il Tratto a partire da Pescara Sud. Sulla ... Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

__crazy_Fred__ : RT @GiElleDiElle: #a14 e sequestro dei viadotti: 3 ore per percorrere 3 chilometri nel tratto in #Abruzzo. Tu paghi e poi chiedi il rimbor… - __crazy_Fred__ : RT @cla_cantagalli: Il problema delle lunghe code sul tratto abruzzese della #A14 deve essere affrontato con la massima urgenza dal Governo… - AbruzzoRt : RT @il_pescara: Incubo nel tratto pescarese della A14: la coda supera i 13 km, in tilt il casello di Pescara Nord - FOTO - -