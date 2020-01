Si stacca un pezzo di intonaco nella galleria del Turchino sulla A26 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un pezzo di intonaco si è staccato dalla galleria del Turchino, sull’A26. Il fatto è accaduto intorno all’ora di pranzo di mercoledì 8 gennaio. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente. Si stacca un pezzo di intonaco nella galleria del Turchino Continuano i problemi sulla rete autostradale ligure. Lo scorso 30 dicembre il Comune di Rossiglione tramite i social comunicò la caduta di una parte del soffitto di una galleria a tre corsie dell’A26, fra Ovada e Masone: “Prestate massima attenzione sulla A26! La prima galleria dopo Masone, verso Genova, è investita da materiale! Autostrada in direzione Sud in chiusura con obbligo di uscita a Masone, ad eccezione dei mezzi pesanti che rimangono in coda”. Erano state queste le parole utilizzate quel giorno per descrivere quanto accaduto. All’ora di pranzo di mercoledì 8 gennaio ... Leggi la notizia su notizie

