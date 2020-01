Pietro Senaldi a Stasera Italia: "La situazione in Libia è colpa di Enrico Letta e Matteo Renzi" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sulla questione libica Pietro Senaldi non punta il dito contro Luigi Di Maio e compagnia bella, come invece fanno in parecchi. In queste ore di tensioni tra il primo ministro Al-Sarraj e il generale Haftar, l'Italia si è dimostrata incapace. La colpa - secondo il direttore di Libero - non sarebbe pe Leggi la notizia su liberoquotidiano

TigermanRoot : Il problema siete voi politici - LelloForlini : «Lasciate razzolare Mario Giordano, Maria Giovanna Maglie, Pietro Senaldi e persino Vittorio Feltri. Non mi impress… - MariangelaErcu3 : RT @Marcoclari1: Pietro Senaldi a Elsa Fornero: 'Le pensioni? In Italia il lavoro c'è, sa qual è il problema?' E lei annuisce -