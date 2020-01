Pentagono conferma: "Nessuna vittima Usa negli attacchi" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) In base ai primi rapporti sugli attacchi iraniani alle basi Usa in Iraq “non risultano esserci vittime” tra i soldati americani: lo ribadiscono fonti del Pentagono ai media statunitensi, spiegando però come una valutazione su quanto accaduto sia ancora in corso.Il presidente Donald Trump parlerà in diretta tv alla nazione alle 11 (le 17 in Italia) per discutere della crisi in Medio Oriente. Un discorso attesissimo, il suo, in un clima di incertezza sulla strategia americana dopo il raid del 3 gennaio in cui è stato ucciso il generale iraniano Qasem Soleimani.Nelle scorse ore i membri del team di sicurezza nazionale del presidente Trump sono giunti alla Casa Bianca. I media americani hanno registrato la presenza del capo di stato maggiore Mark Milley, del consigliere per la sicurezza nazionale Robert O’Brien e del Vice Presidente Mike Pence.Secondo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

