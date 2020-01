Ospedale Gaslini, la piccola Tafida esce dalla Rianimazione (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dall’Ospedale Gaslini di Genova arriva una notizia importante, la piccola Tafida Raqeeb esce dalla Rianimazione: i medici inglesi volevo staccare la spina. Un passo in avanti importante per la piccola Tafida Raqeeb, la bambina britannica di 5 anni trasferita il 15 ottobre scorso all’Ospedale Gaslini di Genova da Londra. La bimba esce dal reparto di Rianimazione … L'articolo Ospedale Gaslini, la piccola Tafida esce dalla Rianimazione è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

fulvioriccio : Genova, il Gaslini: la piccola Tafida non è più in pericolo di vita. La mamma: «Oggi è un giorno s…… - bizcommunityit : Genova, il Gaslini: la piccola Tafida non è più in pericolo di vita. La mamma: «Oggi è un giorno speciale» - lucaubaldeschi : Genova, il Gaslini: la piccola Tafida non è più in pericolo di vita. La mamma: «Oggi è un giorno s… -