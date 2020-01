«Nuova cucina organizzata non chiuderà»: l'annuncio di De Luca (Di mercoledì 8 gennaio 2020) «Abbiamo avuto un incontro molto positivo che garantisce la continuità dell'esperienza del ristorante della Nuova cucina organizzata». Lo ha detto all'ANSA il presidente... Leggi la notizia su ilmattino

Tg3web : A Casal di Principe, Caserta, il ristorante sociale 'Nuova Cucina Organizzata' nato in un bene confiscato alla camo… - matteosalvinimi : #Salvini su Nuova Cucina Organizzata: Che la burocrazia e i tempi lunghi della regione Campania perda i pezzi per s… - Napoliflash24 : Nuova Cucina Organizzata: in arrivo 700 mila euro della Regione per scongiurarne la chiusura -… -