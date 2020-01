Leonardo e Università Federico II: parte il progetto Aerotech Academy (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Leonardo e l’Università “Federico II” di Napoli insieme per l’alta formazione: da marzo 2020 al via l’Aerotech Academy su tematiche di frontiera dell’ingegneria. Leonardo, principale azienda industriale italiana nelle alte tecnologie e tra le prime dieci al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, ha siglato un accordo di collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico … L'articolo Leonardo e Università Federico II: parte il progetto Aerotech Academy proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

