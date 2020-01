Lady Gaga: “sono stata stuprata quando avevo 19 anni” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Lady Gaga ha rilasciato una lunga intervista a Oprah Winfrey durante il suo nuovo show, Oprah’s 2020 Vision: Your Life In Focus. Durante la trasmissione, la popstar italo-americana ha rilasciato delle dichiarazioni scioccanti riguardo il suo passato: Sono stata violentata ripetutamente quando avevo 19 anni Dopo queste parole l’intero pubblico presente e la padrona di casa sono rimasti senza fiato. La cantate però ha deciso di proseguire con il racconto del suo io più intimo. In seguito alle violenze subite, perché purtroppo si tratta di più avvenimenti, lei ha sviluppato un disturbo post-traumatico da stress. Le violenze sarebbe avvenute agli inizi del suo immenso successo e per questo, travolta dagli eventi, non ha potuto elaborare ciò che le è accaduto. Ha poi aggiunto: Non avevo nessuno che mi aiutasse. Non avevo un terapista, non avevo uno psichiatra, non avevo un ... Leggi la notizia su trendit

DSpenxer : (Video): Lady Gaga si racconta da Oprah, poi le lacrime: 'Sono stata stuprata ripetutamente a 19 anni' - zazoomblog : Lady Gaga stuprata ripetutamente a 19 anni: “Mi tagliavo mi lanciavo contro il muro” - #stuprata #ripetutamente… - Claudio59517321 : Madonna. MASTERPIECE Lady JOANNE Gaga. JOANNE JOANNE JOANNE Leonardo da Vinci. MONNA LISA. CAPOLAVORI ???????? -