Juve, ufficiale la cessione di Han all'Al Duhail: raggiunge Mandzukic

Juve, ufficializzata la cessione dell'attaccante Han all'Al Duhail. L'ex giocatore della squadra Under 23 raggiunge Mandzukic e Benatia È ufficiale la cessione di Han dalla Juve all'Al Duhail. Il giocatore ha firmato per la squadra qatariota ed è stato annunciato dai canali social della società. L'attaccante nordocoreano saluta dopo essere approdato la scorsa estate. Messa alle spalle la prima parte di stagione con la maglia della Juventus Under 23, adesso il giocatore inizierà questa nuova avventura al fianco di vecchie conoscenza bianconere come Mandzukic e Benatia.

