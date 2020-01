Iran, attacco agli Usa: colpite due basi in Iraq. È l’ora della vendetta (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Era l’1 e 20 del mattino, ora dell’Iraq, quando decine di missili provenienti dall’Iran hanno colpito le basi militari di Ayn al-Asad e di Erbil. Sono due basi che ospitano personale americano e della coalizione internazionale anti-Isis, nella seconda ha sede anche il contingente italiano. Secondo quanto riporta la Cnn ci sarebbero vittime di nazionalità irachena. Non è chiaro se ci siano vittime statunitensi. Dovrebbero essere invece illesi i militari italiani. Immediata la rivendicazione dalle guardie della Rivoluzione islamica in Iran. L’operazione è chiamata «Soleimani Martire», il generale colpito in un raid statunitense in Iraq il 3 gennaio. I Pasdaran hanno detto che se l’Iran dovesse essere attaccato sul suo territorio, Dubai, Haifa e Tel Aviv verranno colpite, quindi gli Emirati e Israele. La richiesta è di «ritirare le truppe Usa» dalla ... Leggi la notizia su vanityfair

