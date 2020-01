Inter, pronto il rinnovo di contratto per D’Ambrosio: ecco le cifre (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’Inter dovrebbe estendere il contratto di Danilo D’Ambrosio per altri due anni, fino al 2023, con un aumento di stipendio Come ha rivelato Gazzetta.it, il rinnovo di contratto di Danilo D’Ambrosio da parte dell’Inter dovrebbe essere già deciso. Manca l’ufficialità, ma si parla di un’estensione di due anni, fino a giugno 2023, e un aumento dell’ingaggio del 35-40% rispetto ai 2 milioni di euro attuali. Il terzino, quasi sempre stato impiegato quest’anno, è attualmente ai box per un risentimento muscolare. Il rientro è previsto per fine mese. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Inter : ?? | SPOGLIATOIO Finalmente si torna in campo! ?????? Poco più di 1?2?0? minuti al calcio d'inizio di #NapoliInter,… - Gazzetta_it : #Inter-D'Ambrosio, avanti insieme: pronto il rinnovo fino al 2023 #Mercato #SerieA - nebulosa_mente : ?? Avanti, capitano -