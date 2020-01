I ricercatori che sminuivano i benefici del ridurre la carne rossa? Forse erano in conflitto di interessi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) (foto: 10’000 Hours via Getty Images) ridurre il consumo di carne rossa e carne processata, quella che fa più male, non apporterebbe particolari benefici in termini di salute. Lo si leggeva in uno studio, di cui abbiamo parlato recentemente, pubblicato nell’ottobre 2019 sugli Annals of Internal Medicine. La pubblicazione forniva nuove linee guida sul consumo di queste carni, con risultati controcorrente rispetto a molte ricerche, che suggeriscono invece l’importanza di ridurne i consumi. Ma oggi il paper torna a far parlare di sé: un articolo sul Washington Post racconta che il 31 dicembre 2019 gli autori della ricerca hanno aggiunto una correzione, sempre sugli Annals of Internal Medicine, dichiarando di aver ricevuto un finanziamento da AgriLife Research. Questo ente di ricerca è una divisione, appartenente alla vastissima Texas A&M University, parzialmente ... Leggi la notizia su wired

