Haftar da Conte a Palazzo Chigi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Khalifa Haftar è giunto a Palazzo Chigi per incontrare il premier Giuseppe Conte.In serata sarebbe atteso a Roma anche Al Sarraj. Lo riporta l’Ansa. Leggi la notizia su huffingtonpost

Maurog1994 : RT @Geopoliticainfo: ????????BREAKING Khalifa #Haftar è giunto a palazzo Chigi per incontrare il premier Giuseppe #Conte. In serata sarebbe at… - fabrycambriani : Pare che Al Sarraj e Haftar siano stati convocati a Palazzo Chigi da Conte. Passa attraverso Roma il primo tentativ… - ameliacarlevaro : RT @Geopoliticainfo: ????????BREAKING Khalifa #Haftar è giunto a palazzo Chigi per incontrare il premier Giuseppe #Conte. In serata sarebbe at… -