Gianni Mura: “Al Napoli manca il coraggio che aveva con Sarri e Benitez” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Al Napoli “manca il coraggio”. Gianni Mura, intervistato da Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, parla anche del momento degli azzurri, e riconduce la crisi ad una questione mentale. Di coraggio, appunto, “che aveva con Sarri e prim’ancora con Benitez, il tecnico che gli ha dato una dimensione internazionale”. Poi l’editorialista di Repubblica elogia la “durissima” Inter: “Ha la miglior coppia di attaccanti per assortimento. Lukaku oltretutto è di una correttezza estrema, tempo fa lo paragonai a John Charles, il gigante buono. Quei due non dormono mai, gli lasci un metro e ti castigano. L’Inter non è così inferiore alla Juve”. Ma in ogni caso “onestamente pensavo che Sarri potesse fare peggio”. E dopo il battibecco Capello-Conte sulle accuse di “contropiedismo” Mura sottolinea che “Oggi l’Atalanta si ... Leggi la notizia su ilnapolista

