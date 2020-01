Frans Timmermans: "In Libia serve uomo come Minniti" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “Con la sua esperienza e i suoi contatti, penso a una personalità come l’ex ministro Minniti, il governo italiano ha la possibilità di costruire insieme a Borrell e alla Commissione una politica europea ragionevole e importante che eviti l’escalation. La situazione in Libia dev’essere una priorità assoluta per l’Ue, non solo per le migrazioni”. Lo dichiara in un’intervista al Corriere della Sera il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans. “Nell’intero Nord Africa, Egitto, Tunisia, Marocco, Algeria, dobbiamo mostrare di aver capito che senza di loro non può esserci stabilità nella regione”, aggiunge. Leggi la notizia su huffingtonpost

Tommaso_Mannone : RT @HuffPostItalia: Frans Timmermans: 'In Libia serve uomo come Minniti' - HuffPostItalia : Frans Timmermans: 'In Libia serve uomo come Minniti' - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Il vicepresidente della #CommissioneEuropea Frans #Timmermans: «Accordo con… -