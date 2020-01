Fernanda Lessa: chi è, età, Grande Fratello Vip, Instagram (Di giovedì 9 gennaio 2020) Arrivare al Grande Fratello Vip per rinascere. Per superare il trauma della morte del figlio e mettersi a nudo anche davanti a chi la criticherà per il suo passato fatto di alcol e droghe. Nata a Rio de Janeiro, in Brasile, il 15 aprile 1977, sulla carta è modella, dj e conduttrice televisiva. E non è da tutti apparire nelle copertine di Vogue, Marie Claire, ELLE, GQ, Maxim. Nel suo curriculum numerosi uomini ma anche grandi rifiuti, come quella volta che disse no sia a George Clooney che a Matt Dillon. Fernanda è diventata celebre nel nostro Paede grazie alla sua partecipazione in molti spot pubblicitari, tra cui la campagna Telecom Italia con Christian Vieri e Valentino Rossi. È stata il volto anche di Armani, L’Oréal, Swatch, Campari, Alfa Romeo, Samsung, Revlon e Victoria’s Secret. In televisione l’abbiamo vista nel 2003 come conduttrice di Oltremoda su Rai Uno e di Mare a ... Leggi la notizia su cronacasocial

