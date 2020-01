Donna cade in una grata in via Melchiorre Gioia: era stata manomessa (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il 23 dicembre scorso una Donna era caduta in una grata manomessa in via Melchiorre Gioia: il responsabile è stato rintracciato e denunciato. La signora era rimasta gravemente ferita dopo l’incidente e i medici del 118 ne avevano disposto il ricovero in prognosi riservata. A qualche settimana di distanza, però, gli inquirenti hanno trovato il responsabile. Si tratta, secondo le indagini, di un italiano di 37 anni che avrebbe confessato il gesto senza spiegarne i motivi. Donna cade nella grata manomessa L’incidente era avvenuto lunedì 23 dicembre in via Melchiorre Gioia all’altezza del civico 44: una Donna era caduta in una grata manomessa ceduta sotto i suoi piedi. Per la signora è scattato il ricovero in ospedale, dove ha presentato diverse fratture alle costole e allo sterno e il distacco di una parte di osso dalla vertebra. La Polizia, insospettita dalla dinamica ... Leggi la notizia su notizie

