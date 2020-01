Cusano Milanino: Filippo è a poche ore dal trapianto di midollo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Mancano ormai poche ore al tanto atteso trapianto di midollo osseo per Filippo, il bimbo di neanche 9 mesi di Cusano Milanino, affetto da una malattia rara, che da 5 mesi è in cura in ospedale, dopo i primi sintomi. Il donatore compatibile è stato individuato in Germania e proprio in queste ore si sta sottoponendo al prelievo del midollo che sarà poi trasportato in Italia per il trapianto che avverrà domani. Nel frattempo, Filippo è stato sottoposto alle cure preparatorie che hanno portato anche alla distruzione, tramite chemioterapia del suo midollo malato, come riferiscono fonti della famiglia nella pagina in cui si racconta tutta la sua esperienza e che si apre oggi con il titolo ironico: “In questo momento sono ufficialmente uno smidollato”. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

