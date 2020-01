Congedo paternità 2020: a chi spetta, quanti giorni, come richiederlo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La Legge di Bilancio 2020, entrata in vigore il 1° gennaio, estende il Congedo paternità obbligatorio fino a 7 giorni e autorizza la giornata di assenza facoltativa in accordo con la madre e in rinuncia alla maternità. Questo quanto prevede il testo definitivo per i padri lavoratori dipendenti del settore privato, che già da qualche anno hanno diritto di astenersi dal lavoro in occasione della nascita dei figli, percependo comunque un’apposita indennità Inps pari al 100% della retribuzione. Il tutto anticipato in busta paga dall’azienda. Le due tipologie di Congedo, obbligatorio e facoltativo, viaggiano in parallelo: identiche modalità di presentazione della domanda come il calcolo e la natura dell’indennità corrisposta. Tuttavia, oltre a cambiare il monte giornaliero di assenza (per il 2019 5 giorni il Congedo obbligatorio un giorno quello facoltativo) è diversa la natura stessa del ... Leggi la notizia su leggioggi

IsabellaCeccari : RT @asstel_it: Per la #parità tra uomo-donna la strada è ancora lunga: ? eliminare divario retributivo ? sostenere reddito lavoratrici madr… - falcriisp : Unisin Informa 01/2020 - Filiali Flexi - NRI - Congedo di Paternità - Ticket Pasto - - salernonotizie : Congedo Paternità: per il 2020 i giorni passano a 7 per i lavoratori -