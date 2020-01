Condoglianze: le parole giuste da usare (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLa perdita di una persona cara è uno degli eventi più tristi che possano capitare, e spesso le parole di un amico aiutano a superare la difficoltà del momento. Di fronte a un lutto è importante far sentire la propria vicinanza ma non sempre si riescono a trovare le parole giuste. Frasi di Condoglianze da scrivere Quando un familiare o un conoscente si trova a dover affrontare la morte di un parente o di una persona cara, trovare le parole giuste non è mai semplice. La morte è un evento che non tutti sono in grado di affrontare e la prima sensazione che si presenta è quella di un blocco, un vuoto, il classico “rimanere senza parole”. Tuttavia, è importante far sentire la propria presenza e la partecipazione al proprio dolore tramite una telefonata, un messaggio o un telegramma, a seconda del tipo di rapporto che ci lega alla persona che sta affrontando il ... Leggi la notizia su anteprima24

