Cnh: Iveco Defence Vehicles consegnerà a Romania primi 942 autocarri (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – Iveco Defence Vehicles, società del gruppo Cnh Industrial, ha sottoscritto lo scorso 30 dicembre con il ministero della Difesa rumeno il primo ordine nell’ambito di un contratto quadro per la fornitura di oltre 2.900 camion ad alta mobilità. I primi 942 veicoli, si legge in una nota, saranno consegnati nell’arco di quattro anni a partire dal 2020. Il contratto quadro comprende quattro tipologie di piattaforme logistiche militari della gamma di camion ad alta mobilità di Iveco Defence Vehicles: 4×4, 6×6, 8×8 e 8×8 Prime Mover, declinate in 16 varianti diverse, di cui circa un terzo dotato di cabina protetta. Questi veicoli, equipaggiati con sistema centralizzato per il gonfiaggio degli pneumatici (Ctis), luci di black-out, motori multi-fuel, verricelli di autorecupero e assali tattici, consentono una mobilità ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

