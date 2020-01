Chi è Elettra Lamborghini: dai reality trash a Sanremo… e poi matrimonio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Se non avete mai sentito il nome Elettra Lamborghini probabilmente non avete in casa un televisore, non possedete una radio in macchina, non avete una connessione a internet o – più probabilmente – avete superato i 40 anni. L’ereditiera/cantante/influencer/giurata però sta per fare il grande salto: il mese prossimo, infatti, sarà uno dei concorrenti in gara del Festival di Sanremo. Body striminziti, un linguaggio non proprio da marchesa, tatuaggi da bad girl, una carriera fondata su un ballo che scuote le chiappe: difficile immaginarla sul palco dell’Ariston anche se il titolo del suo pezzo, Musica (e il resto scompare), è probabilmente il più sanremese di tutta la lista. In attesa di scoprirlo, cerchiamo di arrivare preparati al 4 febbraio e facciamo un ripassone. reality, musica e tv Classe 1994, 5.4 milioni di follower, Elettra Miura Lamborghini è un’ereditiera dal cognome ... Leggi la notizia su thesocialpost

