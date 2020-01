Cagliari, in auto con cocaina investono due agenti per fuggire (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Federico Garau I due responsabili sono stati individuati grazie al riconoscimento della vettura fermata per un controllo poco prima: lievemente ferito uno degli agenti, che è stato trascinato per qualche metro dall'auto, prima di mollare la presa e rotolare a terra Con della cocaina in auto, vengono fermati per un controllo dagli uomini della squadra volanti di Cagliari, ma al momento di scendere dall'abitacolo decidono di rimettere in moto e investono due dei poliziotti per tentare di guadagnarsi una via di fuga. Responsabili dell'episodio di violenza sono due Cagliaritani, vale a dire Andrea Pilia, l'uomo di 35 anni che si trovava al volante della Smart fermata dagli agenti, ed il 20enne Cristian Bullitta, entrambi sotto custodia cautelare in attesa di giudizio direttissimo. I fatti si sono svolti nella serata di ieri, martedì 7 gennaio, durante un'operazione di ... Leggi la notizia su ilgiornale

