Blackstar di David Bowie usciva l’8 gennaio 2016, in tempo per conquistarsi l’eternità (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Blackstar di David Bowie usciva l'8 gennaio 2016, nello stesso giorno in cui il Duca Bianco spegneva 69 candeline prima che il mondo intero accendesse un cero in suo onore. Sconfitto da un tumore al fegato contro il quale combatteva da circa 18 mesi, l'eterno uomo che cadde dallo spazio fece in tempo a regalarci un'ultima, epica prova in studio. Impossibile non parlare di testamento sonoro: Blackstar di David Bowie è la lezione definitiva di un uomo che già pronto a ricongiungersi al cosmo con la veste più pregiata e luminosa, oscura nelle giunture e splendente nei colori. Bastarono 7 tracce per celebrare l'ultimo compleanno della voce di Heroes, che avrebbe lasciato questo mondo solamente due giorni dopo. Il suo intento era chiaro: scrivere e registrare un disco come non aveva mai fatto prima. Alle aperture orchestrali coniugò strizzate d'occhio al drum n' bass, al jungle più ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : Blackstar di @DavidBowieReal usciva l'8 gennaio 2016, in tempo per conquistarsi l'eternità - orsomarrone : RT @RadioRock106e6: Nel giorno del suo 69esimo compleanno, quattro anni fa, @DavidBowieReal pubblicava l'album #Blackstar: venticinquesimo… - flokiully : RT @RadioRock106e6: Nel giorno del suo 69esimo compleanno, quattro anni fa, @DavidBowieReal pubblicava l'album #Blackstar: venticinquesimo… -