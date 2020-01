Aristide Malnati, chi è il concorrente del Grande Fratello Vip 2020 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Aristide Malnati, chi è il concorrente del Grande Fratello Vip 2020 Aristide Malnati è un noto papirologo di fama internazionale, ma anche un personaggio televisivo piuttosto apprezzato. A partire dall’8 gennaio entra nella casa del Grande Fratello Vip 2020, dopo aver già preso parte ad un altro reality come l’Isola dei Famosi. Ma chi è Aristide Malnati? Dopo il suo esordio in tv con Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, ha preso parte a diverse trasmissioni, senza però mai rinunciare alla sua passione per l’Egitto, partecipando a diversi scavi. Grande Fratello 2020, tutto quello che c’è da sapere Aristide Malnati chi è, carriera e vita privata Classe 1964, è nato a Milano il 10 luglio. Trascorre la sua fanciullezza ad Arma di Taggia (Imperia), stando molto tempo insieme alla nonna. Frequenta il liceo classico di Milano, diventando il compagno di banco con ... Leggi la notizia su tpi

