A Palmiro Togliatti piaceva davvero Rita Pavone?

«Si è vero, a Palmiro Togliatti piaceva Rita Pavone». Lo conferma e toglie ogni dubbio Marisa Malagoli, figlia adottiva di Nilde Iotti e di Palmiro Togliatti. Parole che, quindi, asseverano quanto detto dalla cantante dopo le polemiche scaturite dalla comunicazione della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020: «Anche Togliatti era un mio fan e veniva ai miei concerti. Avrei dovuto rifiutare le lodi di Togliatti? E ora dovrei rifiutare quelle di Salvini? State sicuri che io non ho santi protettori. Se li avessi non sarei rimasta fuori da Sanremo per tutti questi anni». Il segretario del Partito comunista italiano, morto il 21 agosto 1964, «riteneva la Pavone e Mina brave cantanti rappresentanti le nuove leve», ha affermato all'Adnkronos la psicologa clinica Marisa Malagoli, professoressa della Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Roma La

