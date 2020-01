Valentina Ferragni reagisce all’ennesimo attacco: una risposta di classe (Di martedì 7 gennaio 2020) Valentina Ferragni: la ragazza risponde a tono per l’ennesimo attaccato subito sul proprio fisico Valentina Ferragni ancora una volta attaccata sui social. La sorella dell’influencer numero uno in Italia ha subito nuove critiche per via del suo aspetto fisico. Stavolta se la prenda con lei un’attrice teatrale e cinematografica, la quale si è sentita in dovere di dire la sua. A quel punto la giovane fashion blogger ha risposto per le rime. Già agli inizi di dicembre gli hater avevano contestato ferocemente Valentina Ferragni, riservandole i peggiori insulti. Allora la ragazza aveva evitato di alimentare ulteriormente polemiche, ma con un duro sfogo al settimanale F il fidanzato Luca Vezil la difendeva strenuamente. Stavolta pare l’abbia criticata Marianna Mercurio, giunta dritta al punto senza troppi fronzoli. Una volta visto uno scatto di Valentina in costume, l’ha bersagliata perché ... Leggi la notizia su kontrokultura

