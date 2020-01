Traffico Roma del 07-01-2020 ore 17:30 (Di martedì 7 gennaio 2020) SUL RACCORDO IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA ARDEATINA E LA TUSCOLANA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico ALL’ISOLA FARNESE SIAMO SULLA VIA CASSIA IN PROSSIMITA’ DI VIA BETTOLI SEMPRE SULLA CASSIA IL Traffico RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO CITTA’. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI E SULLA VIA PORTUENSE TR VIA CLIVO PORTUENSE E LARGO ALESSANDRO TOJA IN DIREZIONE DI VIA ETTORE ROLLI E’ IN PIENO SVOLGIMENTO NEL QUARTIERE TUSCOLANO, UNA CERIMONIA COMMEMORATIVA IN VIA ACCA LARENZIA: TERMINE PREVISTO PER LE ORE 21.00. CERIMONIA COMMEMORATIVA, DALLE 17:00 ALLE 20.30, ANCHE IN PIAZZALE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA. ESTESO PER OGGI IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZOINE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI , OLTRE AI DIVIETI GIA ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Traffico Roma del 07-01-2020 ore 17:30: SUL RACCORDO IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 07-01-2020 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - A24 Tratto Urbano (complanare) code tra via Palmiro Togliatti e Raccordo Anulare > GRA #luceverde #Lazio -