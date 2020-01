Sicilia: Figuccia (Udc), ‘risposte da Ministero o protesta tir rischia di esasperarsi’ (Di martedì 7 gennaio 2020) Palermo, 7 gen. (Adnkronos) – “I toni della protesta rischiano di esasperarsi perché non arrivano risposte da parte del ministro Paola De Micheli. Di pomeriggio, insieme a tutti gli autotrasportatori Siciliani, incontreremo l’assessore Falcone ma è già chiaro che se da parte del Ministero non arriveranno risposte concrete, diverse dalla mera convocazione delle associazioni nazionali, il sistema andrà in paralisi”. Così il deputato dell’Udc all’Ars Vincenzo Figuccia interviene sulla protesta degli autotrasportatori contro il rincaro delle tariffe per il trasporto delle merci via mare. Figuccia oggi era presente alla manifestazione davanti al porto di Palermo. “La questione è tutta Siciliana e si lega all’insularità, alla continuità territoriale, ai prezzi della nostra merce in uscita e alle tratte autostradali, in testa la ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

